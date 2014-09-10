К "минированию" ЦИК могут быть причастны инициаторы референдума о вступлении Украины в НАТО - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами и представителями "Батькивщины молодой" планировали передать в ЦИК решение собрания граждан о создании инициативной группы по проведению референдума о вступлении Украины в НАТО.Читайте такжеВ здании ЦИК взрывчатки не найдено - милиция

Однако, как сообщила пресс-секретарь фракции «Батькивщина» Татьяна Золотарева, за полчаса до начала мероприятия работники милиции закрыли доступ в здание ЦИК в связи проведением проверки на наличие взрывчатки.

Позже в милиции сообщили, что взрывотехнические службы не обнаружили взрывоопасные предметы, проверив помещение Центральной избирательной комиссии после анонимного звонка о заминировании.