ЦИК "заминировали": началась эвакуация сотрудников

Работники милиции попросили граждан покинуть помещение Центральной избирательной комиссии в связи с информацией о заминировании здания.

Об этом написала в Фейсбук пресс-секретарь фракции «Батькивщина» Татьяна Золотарева.

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«ЦИК «заминировали», людей просят покинуть помещения», - написала она. Золотарева напомнила, что сегодня в 12:00, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами и представителями "Батькивщины молодой" передадут в ЦИК решение собрания граждан о создании инициативной группы для проведения референдума о вступлении Украины в НАТО.

«За полчаса до начала мероприятия работники милиции перегородили автомобилем вход на площадь перед зданием ЦИК и просят выйти за ограждение журналистов и депутатов», - пишет она.