Российский банк заявляет, что никогда не был собственником здания военного госпиталя в Днепропетровске

16:56, 10 сентября 2014
Политика
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В российском банке ВТБ заявляют, что никогда не были собственниками здания в Днепропетровске, где раньше располагался госпиталь Министерства обороны Украины.

В ВТБ заявляют, что не являются собственниками здания госпиталя / wikipedia.org

Об этом говорится в официальном комментарии банка, которым располагает УНИАН.

Согласно документу, здание на улице Комсомольская, 63 находилось в государственной собственности до 2007 года, после чего "было отчуждено в частную собственность для реконструкции". 

Читайте такжеРоссийский ВТБ Банк уже потерял в Украине более $707 млнВладелец здания обратился в банк, чтобы взять кредит на реконструкцию, и передал здание в залог. Реконструкцию он не провел, кредит не вернул, и банк инициировал процедуру возвращения кредитных средств. В ВТБ заявляют, что, хотя и имеют подкрепленное решением суда право на принудительную реализацию здания, однако, в связи с "форс-мажорными" обстоятельствами в стране, этого не делают и не будут делать до конца боевых действий.

Ранее народный депутат Ирина Геращенко заявила, что госпиталь Минобороны является собственностью российского банка ВТБ.

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