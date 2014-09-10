Российский банк заявляет, что никогда не был собственником здания военного госпиталя в Днепропетровске

Об этом говорится в официальном комментарии банка, которым располагает УНИАН.

Согласно документу, здание на улице Комсомольская, 63 находилось в государственной собственности до 2007 года, после чего "было отчуждено в частную собственность для реконструкции".

Читайте такжеРоссийский ВТБ Банк уже потерял в Украине более $707 млнВладелец здания обратился в банк, чтобы взять кредит на реконструкцию, и передал здание в залог. Реконструкцию он не провел, кредит не вернул, и банк инициировал процедуру возвращения кредитных средств. В ВТБ заявляют, что, хотя и имеют подкрепленное решением суда право на принудительную реализацию здания, однако, в связи с "форс-мажорными" обстоятельствами в стране, этого не делают и не будут делать до конца боевых действий.

Ранее народный депутат Ирина Геращенко заявила, что госпиталь Минобороны является собственностью российского банка ВТБ.