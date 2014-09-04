Геращенко заявила, что днепропетровский военный госпиталь стал собственностью российского банка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сказала на брифинге.

Она отметила: “Мы поднимали вопрос Днепропетровского военного медицинского госпиталя, который, как вы знаете, был в 2007 году какими-то там махинациями продано частной структуре и эта частная структура заложила затем Днепропетровский медицинский госпиталь российскому банку ВТБ”.

По ее словам, на сегодня, по сути, "госпиталь, где лечат самых тяжелых наших ребят, он принадлежит стране-оккупанту”.

Геращенко отметила, что представители ВТБ приходили и пытались расспрашивать “что там происходит, но их просто выгнали”.

Читайте такжеЗа последние сутки в военный госпиталь Днепропетровска привезли более ста раненыхПо ее словам, они прокомментировали, что “заберут Днепропетровский госпиталь после войны”.

“Что это вообще за постановка вопроса от государства, которое украло как минимум 6 военных санаториев и 2 военных госпиталя в Крыму. Мы поставили вопрос перед генеральным прокурором, перед правительством, как будем решать этот вопрос”, - отметила Геращенко.

Геращенко также сообщила, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительством выделено 4,3 млн грн для того, чтобы закупить необходимое оборудование для медицинских учреждений, где лечатся украинские военные.