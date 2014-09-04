Геращенко заявила, что днепропетровский военный госпиталь стал собственностью российского банка
Народный депутат Ирина Геращенко (фракция партии “УДАР”) требует от правоохранительных органов выяснить как днепропетровский военный госпиталь стал собственностью российского банка ВТБ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сказала на брифинге.
Она отметила: “Мы поднимали вопрос Днепропетровского военного медицинского госпиталя, который, как вы знаете, был в 2007 году какими-то там махинациями продано частной структуре и эта частная структура заложила затем Днепропетровский медицинский госпиталь российскому банку ВТБ”.
По ее словам, на сегодня, по сути, "госпиталь, где лечат самых тяжелых наших ребят, он принадлежит стране-оккупанту”.
Геращенко отметила, что представители ВТБ приходили и пытались расспрашивать “что там происходит, но их просто выгнали”.
Читайте такжеЗа последние сутки в военный госпиталь Днепропетровска привезли более ста раненыхПо ее словам, они прокомментировали, что “заберут Днепропетровский госпиталь после войны”.
“Что это вообще за постановка вопроса от государства, которое украло как минимум 6 военных санаториев и 2 военных госпиталя в Крыму. Мы поставили вопрос перед генеральным прокурором, перед правительством, как будем решать этот вопрос”, - отметила Геращенко.
Геращенко также сообщила, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительством выделено 4,3 млн грн для того, чтобы закупить необходимое оборудование для медицинских учреждений, где лечатся украинские военные.