В здании ЦИК взрывчатки не найдено - милиция

Взрывотехнические службы не обнаружили взрывоопасные предметы, проверив помещение Центральной избирательной комиссии после анонимного звонка о заминировании.

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Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

“Какие-либо взрывные устройства в помещении ЦИК после обследования не обнаружены”, - отметили в милиции.