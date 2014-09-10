В здании ЦИК взрывчатки не найдено - милиция

15:23, 10 сентября 2014
Политика
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Работники взрывотехнической службы не нашли взрывчатки в помещении ЦИК.  

В ЦИК не нашли взрывчатки / Фото УНИАН

Взрывотехнические службы не обнаружили взрывоопасные предметы, проверив помещение Центральной избирательной комиссии после анонимного звонка о заминировании.

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Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

“Какие-либо взрывные устройства в помещении ЦИК после обследования не обнаружены”, - отметили в милиции.

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