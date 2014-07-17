Информация о минировании здания ГПУ оказалась ложной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной милиции.

В частности, как отметили в пресс-службе, «анонимная информация о минировании здания ГПУ не подтвердилась, никакой взрывчатки в здании не нашли».

Также не подтвердилось сообщение о минировании офиса “5 канала”.

Пока же милиция проверяет информацию о минировании здания телеканала “Интер” на улице Дмитриевской в Киеве, отметили в пресс-службе. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и сотрудники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, по данным правоохранителей, анонимное сообщение о заминировании офиса одного из украинских телеканалов на ул. Дмитриевская поступило сегодня, 17 июля, в 13.20.

Правоохранители принимают все необходимые меры, направленные на установления лица, сообщившего о минировании.

Читайте такжеВ Киеве СБУ задержала человека, сообщившего о "заминировании" "5 канала"В целом, по данным столичной милиции, за последние три дня к ним поступило 14 сообщений о заминировании тех или иных объектов. Все они оказались ошибочными. По каждому такому факту открыто уголовное производство. Один из «минеров» уже установлен.

Сегодня третий раз за этот месяц искали взрывчатку в офисе «5 канала» после сообщения о его минировании.