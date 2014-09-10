В Крыму продолжается давление на выступавшего против "референдума" мэра Белогорска

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу «прокуратуры» Крыма.

«Установлено, что мэр не организовал должного порядка рассмотрения обращения депутатской группы, ответ на которое направлен спустя два с половиной месяца после получения. В то же время согласно требованиям Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» на рассмотрение обращения и дачу ответа заявителю отводится 30-дневный срок», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в надзорном ведомстве, с учётом установленных обстоятельств дела городской голова признан виновным в совершении административного правонарушения – нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

За это правонарушение ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Читайте такжеВ Крыму мэр города Белогорска выступил против сепаратисткого референдума«Решением Верховного Суда Республики Крым апелляционная жалоба мэра города Белогорска оставлена без удовлетворения, а постановление местного суда – без изменений», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, о том, что 3 сентября на сессии городского совета Белогорска мэр города Альберт Кангиев получил три дисциплинарных взыскания по представлению прокуратуры. До этого депутаты Белогорского городского совета добивались отставки мэра.

Альберт Кангиев был одним из немногих представителей местной власти в Крыму, открыто выступавших против проведения фальшивого референдума и аннексии полуострова Россией.

Также против референдума в марте выступил глава Бахчисарайской РГА Ильми Умеров. Позже, 20 августа, он отказался давать присягу российского госслужащего и подал в отставку.