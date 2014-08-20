​Глава Бахчисарайской РГА Умеров подал в отставку

"Я для себя давно принял решение, что в новых обстоятельствах, при новой власти, которую я не признаю и считаю оккупационной, работать не буду. Я не хочу давать присягу госслужащего РФ. Я один раз давал присягу Украине и не хочу ей изменять", - сказал Ильми Умеров информационному агентству QHA.

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Ильми Умеров, проработавший на должности председателя Бахчисарайской РГА 9 лет, отметил, что у незаконной власти Крыма к нему не было претензий, однако ее не устраивала его позиция относительно событий в Крыму, которую неоднократно озвучивал СМИ. "Не могу смириться с тем, что Крым захватило другое государство. Поэтому я принял такое решение. Я решил уйти достойно и вовремя", - отметил Ильми Умеров.