СМИ: Жители оккупированной части Луганщины вынуждены использовать рубли

У местных жителей закончились наличные, а украинские банки там уже давно не работают, сообщает ТСН.

Поэтому, чтобы снять деньги с карточек, люди ездят в ближайшие города на российской границе, где им выдают рубли, и местным торговцам ничего не остается, как продавать товары за российские деньги.

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