После месяца обстрелов в Луганске не удается восстановить электроэнергию

Четвертый день в Луганске сохраняется относительно спокойная обстановка: в черте города не стреляют, однако восстановить энергоснабжение не удается.

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, на данный момент специалисты занимаются аварийно-восстановительными работами по возобновлению подачи электроэнергии, однако пока это сделать не удалось.

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После того, как в городе появится свет, будет возможность проводить мероприятия по восстановлению водоснабжения. По состоянию на сегодня, 9 сентября, по информации жителей, в отдельных домах вода периодически появляется и идет самотеком.

В целом ситуация с отсутствием поставок в город медикаментов, продуктов и топлива остается без изменений. По-прежнему в Луганске не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты.