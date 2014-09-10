Генерал-майор СБУ рассказал об обмене заложниками и неточных списках пленных

Генерал-майор СБУ Василий Вовк рассказал об обмене пленными и проблемах, которые возникли в этом вопросе

Главная причина - неточные списки пленных, рассказал он в эфире Еspreso.TV.

"Списки неточные, в них есть повторы, не хватает людей там, нам предоставили списки людей из центра. Мы обменялись списками, у меня есть контакт с той стороной, мы уже нашли 100 человек, которых они просят, они тоже нашли, но в целом с нашей стороны - это 500-600 человек. Кто-то добавляется также в них", - сказал он.

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По словам генерал-майора, на сегодня открыто 1303 производства по Главному следственному управлению по делам, связанных с сепаратизмом и терроризмом. 456 лицам объявлено подозрение, 237 - под стражей.

По летчице Надежде Савченко и режиссеру Олегу Сенцову, генерал-майор Вовк сообщил, что работа по их освобождению ведется постоянно.

"Ее (Савченко, - Ред.) 17 июня задержали боевики. Где-то после десяти часов утра - мы изучили этот вопрос - и где-то без пятнадцати одиннадцать она уже была в подвалах Луганска. А журналисты приехали на блокпост после 11 часов, а обстрел в 11:30 того блокпоста начался. Понимаете насколько сфальсифицированное дело? Я вам заявляю официально (родственникам Савченко и Сенцова, - Ред.), что мы будем делать все возможное, чтобы они вернулись в Украину и были свободными людьми", - заявил Вовк.