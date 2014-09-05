Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня и обмене пленными
19:15, 05 сентября 2014Политика
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Контактная группа по Украине подписала протокол о прекращении огня на востоке Украины и приняла план мирного урегулирования из 12 пунктов, который предусматривает согласие воюющих сторон на обмен пленным .
REUTERS
В частности, речь идет о прекращении огня и обмене пленными, сказала представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, сообщает ИТАР-ТАСС.
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В свою очередь, посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что главный документ, который подписан контактной группой - протокол о прекращении огня с 18.00, в этом документе еще 11 пунктов и они определяют конфигурацию политических договоренностей.
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