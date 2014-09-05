Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня и обмене пленными

В частности, речь идет о прекращении огня и обмене пленными, сказала представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, сообщает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеПорошенко заявил, что заложников могут освободить уже завтра

В свою очередь, посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что главный документ, который подписан контактной группой - протокол о прекращении огня с 18.00, в этом документе еще 11 пунктов и они определяют конфигурацию политических договоренностей.