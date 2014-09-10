Президент должен определить Россию как внешнего врага Украины - Парасюк

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" участник АТО Владимир Парасюк.

"Нам нужно осознать, что никакой АТО нет, есть в стране война. Надо определиться, кто наш враг. Здесь мы говорим о каком-то сепаратизме. Штаб АТО говорит, что со стороны России, значит, Россия - наш враг", - сказал он

"Господин Порошенко должен выйти и сказать: "Я президент Украины, настоящий гетман, я говорю: Россия на нас наступает, сейчас это наш враг, который хочет оккупировать нашу землю". И тогда расставятся все ярлыки", - считает Парасюк.

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Также он считает, что нужно сменить руководство ВСУ.

"Нам нужно сменить руководство ВСУ. Нам нужно поставить одного единственного ответственного человека, к которому есть большое моральное доверие среди населения, настоящего боевого командира. Это выход из всех ситуаций, который бы координировал все действия. У нас куча штабов и координации среди них ноль. Любого командира из добровольческих батальонов можно выдвинуть на должность этого руководителя. И результат будет в сто раз лучше", - считает Парасюк.