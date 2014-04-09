Россия не сможет оккупировать восток Украины так же как Крым - швейцарские СМИ

Об этом сегодня пишет швейцарское издание Tagesanzeiger, статью которого цитирует ТСН.

Обозреватель отмечает, что в восточных областях Украины проживает очень большое количество этнических русских. Но несмотря на использование русского языка и этническое происхождение, они остаются на стороне Киева.

"На демонстрации за присоединения Восточной Украины к России в Донецке, Луганске и Харькове вышли всего несколько сотен людей. О каком народном восстании, а тем более гражданской войне, которую в Москве уже рисуют черными красками, не может быть и речи", - пишет газета.

Читайте такжеРоссия превратила Крым в штаб поддержки сепаратистов - МИДИздание отмечает, что власти Харьковской, Донецкой и Луганской областей не поддержали призывы к отсоединению от Украины, а местные жители не поддержали сепаратистов, подозревая, что они агенты Кремля.

"Украинское руководство, которое не смогло ничего противопоставить российской аннексии Крыма, начинает проявлять жесткость. Верховная Рада увеличила срок лишения свободы за сепаратизм, а спецподразделения готовятся к антитеррористическим операциям", - пишет газета.

Обозреватель отмечает, что у Киева есть все шансы выстоять перед натиском Кремля. Однако издание советует новой власти Украины в долгосрочной перспективе больше уделять внимание интеграции жителей восточных областей, чтобы у Москвы не было возможности влиять на настроения и играть на вопросе русского языка.