Обнародован разговор экипажа MH17 с диспетчерами Днепропетровска и Ростова (документ)

Речь идет о переговорах, заключенных между 13:08:00 (UTC) до момента уничтожения самолета после 13:20:00.

Об этом пишет Украинская Правда.

Ниже приводим перевод разговора между пилотами (MH17), днепропетровскими (DNP) и ростовськими (RST) диспетчерами.

13:08:00 MH17 к DNP: Днепр Радар, Малайзийские один семь, уровень полета 330

DNP к MH17: Малайзийские один семь, Днепр Радар, добрый день, радарный контакт

MH17 к DNP: Малайзийские один семь

13:19:21 DNP к RST: Да

RST к DNP: Итак, Днепр, Ростов один. Можете дать курс (направление) для Малайзийских в Ростов к точке RND, у нас тут три таких

DNP к RST: Для Малайзийских, которые семнадцать?

RST к DNP: Да, мы вернем их обратно к TIKNA

DNP к RST: Отлично (ок)

RST к DNP: Да, спасибо

13:19:49 DNP к MH17: Малайзийские один семь, направляйтесь прямо к точке ROMEO NOVEMBER DELTA

13:19:56 MH17 к DNP: ROMEO NOVEMBER DELTA, Малайзийские один семь

13:20:00 DNP к MH17: Малайзийские один семь, и после точки ROMEO NOVEMBER DELTA ожидайте напрямую к TIKNA

13:21:10 DNP к MH17: Малайзийские один семь, как вы меня поняли? Малазийские один семь, Днепр Радар

13:21:36 DNP к MH17: Малайзийские один семь, Днепр Радар

13:22:02 DNP к MH17: Малайзийские один семь, Днепр Радар

13:22:02 RST к DNP: Слушаю вас, Ростов на линии

DNP до RST: Ростов, вы наблюдаете Малайзийские по... относительно ответа?

RST к DNP: Нет, похоже, его цель стала распадаться

DNP до RST: Ну, на наши звонки также не отвечает

RST к DNP: И не отвечает на звонки, так?

DNP до RST: Да. И мы сейчас не видим. Поэтому вы дали им прием, затем подтвердили и...

RST к DNP: И это все, да?

DNP до RST: Да, он исчез

RST к DNP: Подождите, я спрошу

DNP до RST: Вы ничего не наблюдаете на основном?

RST к DNP: Да, да, да, ничего. Мы ничего не видим

DNP до RST: Ок, тогда мы будем вызывать их отсюда

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