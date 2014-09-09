Обнародован разговор экипажа MH17 с диспетчерами Днепропетровска и Ростова (документ)
Нидерландские эксперты в рамках предыдущего отчета опубликовали расшифровку переговоров днепропетровских диспетчеров с пилотами малайзийского Боинга, а также с коллегами из российского Ростова.
Речь идет о переговорах, заключенных между 13:08:00 (UTC) до момента уничтожения самолета после 13:20:00.
Об этом пишет Украинская Правда.
Ниже приводим перевод разговора между пилотами (MH17), днепропетровскими (DNP) и ростовськими (RST) диспетчерами.
13:08:00 MH17 к DNP: Днепр Радар, Малайзийские один семь, уровень полета 330
DNP к MH17: Малайзийские один семь, Днепр Радар, добрый день, радарный контакт
MH17 к DNP: Малайзийские один семь
13:19:21 DNP к RST: Да
RST к DNP: Итак, Днепр, Ростов один. Можете дать курс (направление) для Малайзийских в Ростов к точке RND, у нас тут три таких
DNP к RST: Для Малайзийских, которые семнадцать?
RST к DNP: Да, мы вернем их обратно к TIKNA
DNP к RST: Отлично (ок)
RST к DNP: Да, спасибо
13:19:49 DNP к MH17: Малайзийские один семь, направляйтесь прямо к точке ROMEO NOVEMBER DELTA
13:19:56 MH17 к DNP: ROMEO NOVEMBER DELTA, Малайзийские один семь
13:20:00 DNP к MH17: Малайзийские один семь, и после точки ROMEO NOVEMBER DELTA ожидайте напрямую к TIKNA
13:21:10 DNP к MH17: Малайзийские один семь, как вы меня поняли? Малазийские один семь, Днепр Радар
13:21:36 DNP к MH17: Малайзийские один семь, Днепр Радар
13:22:02 DNP к MH17: Малайзийские один семь, Днепр Радар
13:22:02 RST к DNP: Слушаю вас, Ростов на линии
DNP до RST: Ростов, вы наблюдаете Малайзийские по... относительно ответа?
RST к DNP: Нет, похоже, его цель стала распадаться
DNP до RST: Ну, на наши звонки также не отвечает
RST к DNP: И не отвечает на звонки, так?
DNP до RST: Да. И мы сейчас не видим. Поэтому вы дали им прием, затем подтвердили и...
RST к DNP: И это все, да?
DNP до RST: Да, он исчез
RST к DNP: Подождите, я спрошу
DNP до RST: Вы ничего не наблюдаете на основном?
RST к DNP: Да, да, да, ничего. Мы ничего не видим
DNP до RST: Ок, тогда мы будем вызывать их отсюда
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