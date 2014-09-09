Оккупация Крыма обойдется России в 30-50 млрд евро за 5 лет - глава МИД Польши

Оккупация украинского полуострова Крым Российской Федерацией обойдется российской власти в ближайшие пять лет, по меньшей мере, в 30 млрд евро.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире польского TVP2.

"Мы оцениваем, что средства на оккупацию и аннексию Крыма составят между 30 и 50 миллиардами евро за 5 лет. Если взять на содержание еще Донбасс, то средства будут еще большими", - сказал он.

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Министр отметил, что россиянам не удастся избежать таких расходов.

В апреле этого года Сикорский говорил, что оккупированный россиянами Крым, скорее всего, ожидает судьба турецкого Кипра, жители которого втрое беднее, чем жители другой части полуострова, входящей в ЕС.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Россия, вопреки всем международным нормам, присоединила в свой состав Крым, что привело к самому крупному со времен "холодной войны" кризису в отношениях России с западными государствами, которые уже ввели против нее несколько этапов санкций.

С апреля Россия активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, которые в мае провели по "крымскому сценарию" референдум об отделении от Украины. В то же время после этого никем не признанного так называемого референдума Россия не приняла решения о включении Донецкой и Луганской областей в свой состав, а лишь заявила, что уважает выбор их жителей. Согласно последним, достигнутым в прошлую пятницу договоренностям, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе требуют "специального статуса" для контролируемых ими регионов.