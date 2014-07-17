Глава МИД Японии считает неприемлемой аннексию Россией Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кисида сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

«Присоединение Крыма силовыми методами является категорически неприемлемым. Мы поддерживаем усилия украинского правительства, направленные на мирное урегулирование кризиса, и надеемся на быстрейшую стабилизацию ситуацию в восточных регионах Украины путем диалога», - сказал Кисида.

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Он отметил, что с начала возникновения кризиса в Украине Япония постоянно подчеркивала важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины и уважения к верховенству права.

«Япония, как одна из стран - ответственных членов международного сообщества, продолжает принимать активное участвует в решении проблем, оказывая помощь, направленную на сохранение стабильности и мира в Украине”, - сказал Кисида, добавив, что его сегодняшний визит является свидетельством такой поддержки.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым прошел нелегитимный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.

РФ продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».