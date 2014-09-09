СМИ: Мариуполь готовится к штурму, в перемирие никто не верит

Как сообщил корреспондент ТСН.иа, в Мариуполе никто не верит в перемирие, все готовятся к штурму. Вокруг города копают окопы.

Возле Мариуполя для обороны города сосредоточены большие группировки украинских военных.

В то же время информация о том, что боевики, пользуясь перемирием, убегают из-под Мариуполя, не подтверждается. Это, вероятно, могли быть лишь единичные случаи. Массового бегства не наблюдается, а российские войска продолжают стоять на своих позициях.

Читайте такжеСиловики остановили танковые удары по Мариуполю - ПорошенкоПока нет точной информации о численности сосредоточенных возле Мариуполя сил противника. Однако сообщалось о по меньшей мере двух танковых полках российских войск, которые принимали активное участие в недавних обстрелах города. В местах атак, где бойцы АТО держали оборону, остались лишь выгоревшие участки лесопосадки. Пожар не угас и до сих пор, и местами лесопосадка дымит.

Напомним, что во время визита Порошенко в Мариуполь, боевики обстреляли блокпосты вокруг города. Они начали стрелять сразу после того, как узнали, что едет президент.