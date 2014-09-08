После анонса визита Порошенко в Мариуполь начался обстрел постов сил АТО

Об этом написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в "Твиттере".

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"Порошенко в Мариуполе: после анонсирования моего приезда на 13.30 начался обстрел наших блокпостов. Думали напугать. Никто их не боится",– написал пресс-секретарь в сообщении.

Порошенко в Маріуполі: після анонсування мого приїзду на 13.30, почався обстріл наших блокпостів. Думали налякати. Ніхто їх не боїться — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 8 сентября 2014

Как сообщал УНИАН, в ходе рабочего визита Петр Порошенко побывает на промышленных предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры Мариуполя.