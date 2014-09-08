В Европарламенте поддержали ратификацию СА с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее голосование состоялось на заседании комитета.

«За» проголосовали 49 депутатов, «против» – 8, четверо воздержались.

Докладчик Яцек Сариуш-Вольский отметил, что хотел бы, чтобы ратификация Европарламентом соглашения состоялась параллельно с Верховной Радой Украины.

Читайте такжеЯценюк обещает утвердить план имплементации СА Украины с ЕС в этом месяце«Если мы скажем «за» сегодня, то голосование состоится на будущей неделе (16 сентября) в Страсбурге параллельно с Верховной Радой», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 15 по 18 сентября ЕН будет заседать в Страсбурге для ратификации Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.