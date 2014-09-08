Боевики обстреляли из "Градов" аэродром в Донецке и позиции сил АТО в 7 населенных пунктах
18:52, 08 сентября 2014Политика
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Украинские военные в одностороннем порядке соблюдают режим прекращения огня.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.
"Террористы продолжают обстрелы позиций и блокпостов сил АТО. В частности, нарушение режима прекращения огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Нижняя Крынка, Авдеевка, Попасное; Никишено, Майорськ; Кировское, Фащевка. Также, из установок БМ-21 «Град» был обстрелян аэродром Донецк", - информируют в штабе. Читайте такжеЗа сутки российские военные 10 раз обстреляли из минометов и гранатометов силы АТО - Тимчук
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