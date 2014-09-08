Первые 20 украинских военных освобождены из плена благодаря минскому протоколу - Порошенко

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, находясь в штабе гражданской обороны Мариуполя, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Говоря о минском протоколе, Порошенко подчеркнул, что он содержит 12 пунктов. «Но для нас важны две вещи: вывод войск и взятие под контроль границы», - сказал Порошенко.Читайте такжеИз плена боевиков освободили еще 15 украинцев, в заложниках остаются около 800 человек - СМИ

Он напомнил, что вчера из окружения удалось вывести 33 военнослужащих, которые не сдались в плен и сейчас находятся в Мариуполе.

«Главное, что у нас есть - сильный, мощный боевой дух украинского войска, который продемонстрировали и жители Мариуполя», - подчеркнул Порошенко.

Во время общения с журналистами глава государства отметил важность участия миссии ОБСЕ в мониторинге украинской-российской границы.