Дипломаты требуют прекратить аресты активистов в оккупированном Крыму

Как говорится в сообщении, 8 сентября 2014 года оккупационные полицейские органы Крыма арестовали Елизавету Богуцкую, симферопольского дизайнера, о которой после оккупации Крыма узнали десятки тысяч людей в Украине и за рубежом как о блогере и публицисте, автора острых материалов, направленных против аннексии Крыма и на защиту прав жителей Крыма, несогласных с этим.

6 сентября оккупанты провели обыск в доме предпринимателя Мустафы Османова из села Межводное Черноморского района Крыма, который стал широко известен в декабре прошлого 2013 года, когда готовил плов для участников протестов на Майдане Независимости в Киеве.

Читайте такжеФСБ проводит массовые обыски в домах крымских татар«Майдан иностранных дел» считает, что акции в отношении известных людей далеко не случайные. Они имеют демонстрацивно запугивающий характер в отношении многих тысяч жителей Крыма, которые все более смело выражают свою гражданскую позицию в нелегких условиях оккупации. Эти обыски и аресты следует рассматривать как начало большой спецоперации против них.

9 мая 2014 года вступил в силу закон закон РФ N 433-ФЗ, который предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Мы прогнозировали, что реальная практика «освоения» структурами РФ оккупированного Крыма дает основания говорить в этой связи о возникновении серьезных угроз для наших граждан в Крыму.

В связи с вышеизложенным, «Майдан иностранных дел»:

• призывает МИД Украины немедленно выступить с соответствующим протестом в адрес МИД РФ и с обращением в адрес международных организаций;

• повторно призывает Верховную Раду и Правительство Украины ввести в практику регулярную подготовку официальных докладов о состоянии прав человека на оккупированных территориях;

• будет настаивать на введении персональных международных санкций в отношении представителей правоохранительных органов РФ, организаторов и исполнителей репрессий в отношении граждан Украины, проживающих в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Справка. Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".