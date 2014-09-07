РФ обустраивает границу с Украиной, боевики обстреливают силы АТО - пограничники

Обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, прежде всего на юго-западе Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Боевики после введения режима прекращения огня продолжают периодически обстреливать позиции сил АТО в районе н.п. Красногоровка, н.п. Новотроицкое, н.п. Попасная, н.п. Золотое, н.п. Счастье", - говорится в сообщении.

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Пограничники отмечают, что с 22.40 до 23.10 06.09.14 боевиками совершен артобстрел н.п. Лебединское Донецкой области и вдоль дороги «Коминтерново - Мариуполь». С 23.10 до 06.09.14 00.20 07.09.14 осуществлен перенос огня по блок-постах и позициях ВСУ на окраинах г. Мариуполь.

"Кроме того, наблюдается продолжение перемещения военной техники ВС РФ и инженерное обустройство границы с Украиной", - отмечают в ГНСУ.

В течении суток нарушений воздушного пространства Украины не зафиксировано. Пострадавших среди военнослужащих ГПСУ не было.