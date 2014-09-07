С начала проведения АТО погибли 864 украинских военных

13:15, 07 сентября 2014
Армия
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С начала проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей погибли 864 украинских военнослужащих.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

По его словам, с начала проведения АТО на востоке страны были ранены 3,215 тыс. военнослужащих.

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В свою очередь, Полевому было трудно ответить на вопрос о потерях украинских военных за минувшие сутки.

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