С начала проведения АТО погибли 864 украинских военных
13:15, 07 сентября 2014Армия
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С начала проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей погибли 864 украинских военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
По его словам, с начала проведения АТО на востоке страны были ранены 3,215 тыс. военнослужащих.
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В свою очередь, Полевому было трудно ответить на вопрос о потерях украинских военных за минувшие сутки.
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