​Яценюк инициировал создание ВСК для расследования торговли вооружением

С этой неотложной инициативой премьер выступил во время закрытого заседания Верховной Рады 4 сентября, сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникации секретариата Кабинета министров.

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"Государственное предприятие "Укроборонпром", которое производит оружие и торгует им, как и другие спецэкспортеры, не находится в сфере компетенции Кабинета министров", - сообщают в департаменте.