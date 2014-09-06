​Яценюк инициировал создание ВСК для расследования торговли вооружением

17:23, 06 сентября 2014
Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк поручил генпрокурору и депутатам создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов торговли вооружением и военной техникой в 2004-2014 годах.

ГПУ займется расследованием фактов продажи оружия / фото УНИАН

С этой неотложной инициативой премьер выступил во время закрытого заседания Верховной Рады 4 сентября, сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникации секретариата Кабинета министров.

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"Государственное предприятие "Укроборонпром", которое производит оружие и торгует им, как и другие спецэкспортеры, не находится в сфере компетенции Кабинета министров", - сообщают в департаменте.

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