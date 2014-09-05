СБУ задержала координатора агентурной сети боевиков на Донбассе (фото)

Об этом говорится в сообщениях на сайте СБУ.

Так, контрразведка СБУ задержала жителя Волновахи, гражданина Украины С., 1975 г.р., который осуществлял на территории Донецкой области разведывательно-подрывную деятельность для террористической организации "ДНР".

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С. признался, что был завербован одним из террористов «ДНР» под псевдонимом «14». По его заданию собирал и передавал боевикам заранее обусловленным каналом связи сведения о местах дислокации, количественном составе и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины, а также маршрутах передвижения военной техники, задействованной в АТО.

Кроме того, он следил за жителями Волновахи, выявляя среди них проукраинских граждан и лиц, отстаивающих территориальную целостность нашего государства.

Боевики привлекали С. к подготовке диверсий на территориях, контролируемых украинскими военными.

У задержанного изъято самодельное взрывное устройство, ручная граната, травматический пистолет, холодное оружие, а также большое количество литературы антиукраинского содержания. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Также контрразведчики СБУ задержали координатора агентурной сети террористической организации «ДНР», действовавшей в Славянском районе и Краматорске. Задержанная 25-летняя жительница Краматорска собирала и систематизировала сведения о местах дислокации, количественном составе, вооружении и маршрутах движения подразделений АТО. По определенному заранее каналу связи она передавала информацию главарю одной из группировок «ДНР».

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Сотрудники СБУ задержали также сообщника злоумышленницы - информатора террористов с позывным «Шмель». У него изъяты ручные гранаты и огнестрельное оружие. Контрразведчики установили, что с мая «Шмель» участвовал в террористической деятельности в составе «ДНР».

После освобождения Славянска и Краматорска из-под контроля террористов злоумышленники по заданию «ДНР» собирали сведения о подразделениях АТО. Продолжаются допросы, оперативно-следственные действия.