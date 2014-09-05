СБУ задержала разведывательную группу, которая собирала информацию для российских спецслужб

Переданные группой разведданные российские военные использовали для нападений на украинские позиции, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Установлено, что трое задержанных членов группы передавали непосредственно российским разведчикам сведения о местах расположения военной техники, украинских блокпостах, личном составе и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины.

Сотрудники СБУ задержали организатора этой разведывательно-диверсионной группы, гражданина Украины Ш., 1965 г.р., по кличке «Михей», который лично вербовал наемников, обобщал полученную от сообщников информацию об украинских военных и был связным с российскими офицерами.

На связи с россиянами была и гражданка С., 1972 г.р., по кличке «Черная вдова», которая в мае организовывала так называемый «референдум» в Мариуполе. В составе группы она собирала разведывательную информацию и сведения о местных жителях, готовых к диверсионной работы и выполнению задач по дестабилизации обстановки в населенных пунктах, из которых были выбиты боевики.

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Разведывательные данные по организации охраны морской границы Украины, об украинских военных в Мариуполе и Новоазовске собирал руководитель одной из областных госструктур, известный террористам «ДНР» и российским офицерам по прозвищу «Рыбак».

Установлено, что задержанные причастны к вооруженным нападениям на воинскую часть и городское управление милиции в Мариуполе в мае.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины проводятся оперативно-следственные действия.