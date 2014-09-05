Первый этап проекта "Стена" может начаться уже сегодня - пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Госпогранслужбы Павел Шишолин.

«Протяженность границы с Российской Федерацией составляет 2 тыс. 295 км, которые на сегодня не демаркированы. Необходимо немедленно закрыть украинско-российскую границу от агрессора, - сказал Шишолин. - Наиболее уязвимый участок - участок границы в пределах Донецкой и Луганской областей. Еще до обострения конфликта и сепаратистских настроений наблюдались незаконные попытки наладить перемещение товаров, горюче-смазочных материалов, наркотических средств, боеприпасов. Общая протяженность этого участка составляет 500 км».

Читайте такжеУ Яценюка пока не знают, сколько будет стоить строительство стены на границе с РоссиейПо словам Шишолина, предложенный план предусматривает выполнение мероприятий по обустройству границы на суше и на море. Первый этап обустройства можно начать уже сегодня - в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, а также частично в Луганской области, где уже сейчас можно обеспечить безопасность работ. Второй этап будет реализован на участке 400 км в Донецкой и Луганской областях после завершения военных действий.

«Выполнение мероприятий нужно осуществить в два этапа. На первом этапе можно провести обустройство участков, которое находится вне зоны активных боевых действий. Это в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской, а также частично в северных районах Луганской области, где мы можем обеспечить безопасность выполнения работ инженерными группами. Потом можно провести обустройство границы на сухопутном участке с Автономной Республикой Крым, а также на морском участке напротив Мариуполя, Бердянска», - сказал Шишолин.

По его словам, основными элементами государственной границы будут на сухопутном участке – глубокие рвы, земляные и бетонные рвы, разнообразные системы наблюдения, вышки и фортификационные сооружения, которые будут препятствовать движению транспорта на суше и на воде.

«На втором этапе планируется обустройство границы на участке 400 км, когда завершатся боевые действия», - сказал Шишолин и добавил, что в 12 пунктах пропуска в Донецкой и Луганской областях инфраструктура уничтожена полностью.