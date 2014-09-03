На Сумщине выкопали 60 километров защитного рва на границе с Россией

В Сумской области упорядочено 60 км защитного рва на границе с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 3 сентября, во время пресс-конференции сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Владимир Шульга.

Читайте такжеВ Чернигове собираются построить свою "линию Маннергейма" на границе с РФ

«Сумская область одной из первых начала рыть такой ров еще в июле. На сегодня прорыто почти 60 км рва шириной 4 м и глубиной 2 м. В свое время остановились, потому инженерная машина была отправлена в зону проведения АТО. Но сегодня приступила к работе вторая отремонтированная машина», - заявил Шульга.

По его словам, защитный ров роют там, где есть возможность прохода техники, за исключением лесов и рек.

«Это делается для того, чтобы на территорию Украины не смогла пройти тяжелая военная техника со стороны России, а также для предотвращения попадания в Сумскую легких транспортных средств контрабандистов», - подчеркнул Шульга.

При этом он отметил, что сейчас на границе Сумской области с РФ «нет предпосылок прямого вторжения, но есть напряжение», поэтому пограничники, правоохранители и СБУ несут службу в усиленном режиме.

Читайте такжеСтроительство инженерных сооружений на границе с РФ начнут с севера - пограничники

Как сообщал УНИАН, правительство Украины начинает реализацию проекта «Стена» в рамках мероприятий по обустройству государственной границы с Российской Федерацией. Об этом 3 сентября заявил во время заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Мы начинаем проект «Стена». Это проект реального строительства границы между Украиной и Российской Федерацией», - сказал он.

Справка УНИАН. Сумская область имеет вторую по длине границу с Россией после Луганской области - 562,5 км.