Глава Пентагона пообещал Гелетею и в дальнейшем поддерживать Украину
05:14, 05 сентября 2014Политика
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Глава Пентагона Чак Хейгел в ходе встречи с главой Минобороны Украины Валерием Гелетеем заявил, что США продолжат оказывать Киеву поддержку.
REUTERS
Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сайт Пентагона.
Встреча глав оборонных ведомств США и Украины прошла в кулуарах саммита НАТО в Уэльсе.
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«Хейгел высоко оценил действия украинских вооруженных сил на востоке страны и заверил, что США будут продолжать оказывать поддержку в их усилиях», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Гелетей поблагодарил Хейгела за оказываемую поддержку.
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