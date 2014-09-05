Глава Пентагона пообещал Гелетею и в дальнейшем поддерживать Украину

Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сайт Пентагона.

Встреча глав оборонных ведомств США и Украины прошла в кулуарах саммита НАТО в Уэльсе.

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«Хейгел высоко оценил действия украинских вооруженных сил на востоке страны и заверил, что США будут продолжать оказывать поддержку в их усилиях», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Гелетей поблагодарил Хейгела за оказываемую поддержку.