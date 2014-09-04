В Украине ликвидируют 20% центральных органов власти

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на министра Кабмина Остапа Семерака.

"Сократив на 20 процентов количество центральных органов исполнительной власти, автоматически будет сокращен 51 процент контролирующих функций, которые имели эти центральные органы власти. В то же время некоторые органы создаются, в частности Государственное агентство Украины по вопросам восстановления Донбасса", - цитирует Семерака пресс-служба Кабмина.

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Министр уточнил, что различные органы власти выполняли около тысячи контрольных функций, поэтому своим решением Кабмин сократил их на 34%.