В Украине ликвидируют 20% центральных органов власти
09:11, 04 сентября 2014Политика
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На вчерашнем заседании Кабмин решил сократить 20% центральных органов исполнительной власти. То есть каждое пятое ведомство или ликвидируют полностью, или же его функции передадут другому вновь созданному учреждению.
Кабмин принял решение сократить чиновников / lenta-ua.net
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на министра Кабмина Остапа Семерака.
"Сократив на 20 процентов количество центральных органов исполнительной власти, автоматически будет сокращен 51 процент контролирующих функций, которые имели эти центральные органы власти. В то же время некоторые органы создаются, в частности Государственное агентство Украины по вопросам восстановления Донбасса", - цитирует Семерака пресс-служба Кабмина.
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Министр уточнил, что различные органы власти выполняли около тысячи контрольных функций, поэтому своим решением Кабмин сократил их на 34%.
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