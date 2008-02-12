Янукович дал команду не прекращать блокирование ВР

Депутаты от фракции Партии регионов опять блокируют трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент непонятно, с чем связаны такие действия депутатов, поскольку ранее была достигнута договоренность о разблокировании работы ВР.

В интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО выразил мнение, что такие действия депутатов связаны с тем, что из сессионного зала были вынесены государственные флаги, которые утром фракция ПР разместила в сессионном зале.

В то же время во время перерыва лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ проводил консультации с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ. При этом В.Янукович отказался сообщить журналистам причину проведения этих консультаций.

В то же время он подтвердил, что фракция ПР и во время вечернего пленарного заседания планирует блокировать работу ВР.