Янукович дал команду не прекращать блокирование ВР
В планах было поработать...
|Иван КИРИЛЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент непонятно, с чем связаны такие действия депутатов, поскольку ранее была достигнута договоренность о разблокировании работы ВР.
В интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО выразил мнение, что такие действия депутатов связаны с тем, что из сессионного зала были вынесены государственные флаги, которые утром фракция ПР разместила в сессионном зале.
В то же время во время перерыва лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ проводил консультации с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ. При этом В.Янукович отказался сообщить журналистам причину проведения этих консультаций.
В то же время он подтвердил, что фракция ПР и во время вечернего пленарного заседания планирует блокировать работу ВР.