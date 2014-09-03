Только 27% жителей оккупированного Симферополя считают себя гражданами России

Об этом сообщает Радио Свобода.

Таковы результаты исследования «Социальное самочувствие и ценностные ориентиры симферопольцев. Предвыборная ситуация», которое провёл Региональный институт политических коммуникаций.

Согласно данным исследования, ещё 48,1% симферопольцев идентифицируют себя в первую очередь жителями Крыма, а 17,3% – жителями Симферополя. Затруднились ответить на вопрос 3,7% опрошенных.Читайте также С 2015 года крымчане пойдут служить в российскую армию

Что касается предстоящих "выборов", которые будут проходить в Крыму 14 сентября, то 25,3% опрошенных жителей Симферополя ожидают разрешения основных социально-экономических проблем полуострова.

Ещё 24,3% симферопольцев ждут повышения уровня благосостояния, а 22,4% опрошенных надеются увидеть во власти новые лица.

Более половины опрошенных (51,4%) не надеются на улучшение благосостояния своей семьи после выборов в так называемый «Госсовет». Ещё 33,8% жителей Симферополя надеются, что благосостояние их семей улучшится, а 7,8% респондентов, наоборот, ждут ухудшения благосостояния.

Предвыборная ситуация» проводилось Региональным институтом политических коммуникаций с 26 августа по 2 сентября 2014 года. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население Симферополя по полу, возрасту, этничности. Объём выборочной совокупности составил 968 респондентов. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет +-3,5%.Читайте такжеКрым охватила эпидемия доносов - журналист

Региональный институт политических коммуникаций считается провластной организацией, а ее эксперты лояльными к руководству республики.