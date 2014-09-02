Шимкив рассчитывает, что около 80% сотрудников АП уволят до ноября



Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

«Когда я пришел в Администрацию президента, у нас было 539 штатных единиц, сейчас целевое количество 423 штатных единицы. Уже уволено, кажется, 56 человек», - сказал Шимкив.

«С первого ноября это должна быть абсолютно новая Администрация президента. Это коснется всех департаментов. Сейчас предупреждены об увольнении около 400 человек», - добавил он.

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По его словам, все руководители самостоятельных подразделений в Администрации президента, которые намерены остаться на службе, сейчас проходят собеседования с главой АП Борисом Ложкиным.

”Есть требование, что мы должны обновить 80% Администрации”, - подчеркнул Шимкив.

Кроме того, он сообщил, что уже подготовлен указ президента относительно ликвидации 22 совещательных органов при президенте в рамках оптимизации структуры Администрации президента.

«Для этого было необходимо отменить около 60 приказов и распоряжений. Также есть отмена некоторых указов о сокращении кадрового резерва Януковича», - отметил Шимкив.

Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает за существенное сокращение количества государственных служащих.

По его словам, внедрение электронного управления продемонстрирует, что такое количество госслужащих не нужно.