Президент внес в Раду законопроект об антикоррупционном бюро
19:05, 02 сентября 2014Политика
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Рабочая группа при президенте Украины доработала законопроект об антикоррупционном бюро и направила его в Верховную Раду.
Порошенко внес в Раду проект закона об Антикоррупционном бюро / фото УНИАН
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив. "Мы получили законопроект от Кабмина, доработали его и внесли в Верховную Раду", - сказал он.
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По словам Дмитрия Шимкива, детали закона будут обнародованы позже. "Было много спекуляций на эту тему, но мы пытались сделать так, чтобы закон отображал содержание, которое ожидается обществом", - отметил он.
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