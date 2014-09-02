Президент внес в Раду законопроект об антикоррупционном бюро

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив. "Мы получили законопроект от Кабмина, доработали его и внесли в Верховную Раду", - сказал он.

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По словам Дмитрия Шимкива, детали закона будут обнародованы позже. "Было много спекуляций на эту тему, но мы пытались сделать так, чтобы закон отображал содержание, которое ожидается обществом", - отметил он.