Порошенко планирует создать антикоррупционное бюро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с общественными реформаторскими движениями.

Порошенко отметил, что парламент, к счастью, отклонил конституционные предложения экс-президента Виктора Януковича, открыв таким образом возможность наработки новых изменений.

”На сегодняшний день раскрыта процедура работы над подготовкой конституционных изменений относительно судебной ветви власти”, - отметил Порошенко.

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”Мы гордимся тем, что мы провели закон о восстановлении доверия к судебной системе. А вас не беспокоит, что в результате этого закона 99% старых судей, которые нас судили, переизбрались, возможно, это свидетельствует о качестве закона?”, - подчеркнул президент. Он подчеркнул, что нужно не продавить что-то через парламент, а разрабатывать власти и гражданскому обществу тот или иной документ совместными усилиями и нести за него ответственность.

Кроме того, он выразил готовность к проведению антикоррупционной работы, в том числе планирует создать антикоррупционное бюро, но не уверен, что этот орган будет эффективным, если его будет формировать ”коррупционный парламент и зависимое от него правительство”.

По его словам, давить на парламент о принятии антикоррупционных законов нет смысла. ”Политическая воля - это когда есть командная игра Президент, правительство и парламент. Парламент, на который надо давить, чтобы продавить антикоррупционные законы, не имеет права на существование”, - подчеркнул он.