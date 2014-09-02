На территорию РФ въехали около 15 грузовиков с телами погибших российских военных - активистка

На территорию России въехали около 15 грузовиков с сотнями тел погибших российских военных.

Об этом на своей странице в Facebook написала российский политик, координатор воинского блока оппозиции, основательница группы "Груз-200" Елена Васильева.

Она отмечает, что КамАЗы с "грузом 200" пересекли границу в понедельник, 1 сентября. По информации Васильевой, количество погибших достигает 800-1000 человек.

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"В них наваленные друг на друга трупы российских военных.... Куда повезли - пока не известно. Много раненых в госпиталях и больницах Ейска", - добавила она.