При вторжении в Украине погибло около 2 тысяч российских военных - Данилюк
04:00, 02 сентября 2014Политика
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По словам советника главы Минобороны Украины Александра Данилюка, в Украине с начала боевых действий на востоке погибли около 2 тыс. кадровых военнослужащих РФ.
REUTERS
Об этом советник министра обороны написал на своей странице в Facebook.
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"За вторжение в Украину уже заплатили жизнью около 2 тысяч кадровых российских военных, в основном десантников. Сейчас очень важно организовать неформальную структуру, которая будет коммуницировать с родственниками погибших и еще пока живых российских солдат и офицеров с тем посылом, чтобы они стали основным антивоенными активистами в Мордоре", - пишет Данилюк.
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