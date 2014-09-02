При вторжении в Украине погибло около 2 тысяч российских военных - Данилюк

Об этом советник министра обороны написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеИз добровольцев, которые обратились на "горячую линию" Минобороны, могут образовать офицерские подразделения

"За вторжение в Украину уже заплатили жизнью около 2 тысяч кадровых российских военных, в основном десантников. Сейчас очень важно организовать неформальную структуру, которая будет коммуницировать с родственниками погибших и еще пока живых российских солдат и офицеров с тем посылом, чтобы они стали основным антивоенными активистами в Мордоре", - пишет Данилюк.