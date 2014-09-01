МВД и Нацгвардия готовит списки к награждению для силовиков, участвовавших в боях за Иловайск

Об этом написал на своей странице в соцсети советник главы МВД Антон Геращенко . Читайте такжеИз окружения под Иловайском вышли еще 84 бойца АТО

Приказом Министра внутренних дел Арсена Авакова рядовой спецбатальона милиции "Днепр 1" Владимир Парасюк награжден именным холодным оружием Министра Внутренних Дел за мужество и храбрость проявленные в бою с противником, а командир батальона "Донбасс" Нацгвардии Семен Семенченко награжден орденом Богдана Хмельницкого 3 степени за мужество и боевые заслуги проявленные при освобождении городов Артемовск, Попасная, Лисичанск. Читайте такжеЯценюк и Аваков встретились в госпитале с бойцами, вышедшими из окружения под Иловайском

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, бои сил АТО с террористами в Иловайске продолжаются с 18 августа. Уже неделю возле этого города несколько украинских батальонов находятся в окружении боевиков и российских военных.

29 августа президент России Владимир Путин призвал террористов, которых он назвал «ополчениям Новороссии», открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, которые оказались в окружении.

Пресс-служба батальона "Донбасс" сообщала, что утром 29 августа силам АТО под Иловайском выдвинули ультиматум - сдаться или погибнуть.

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1 сентября советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на комбата "Донбасса" Семена Семенченко сообщил, что из окружения под Иловайском вышли еще 84 бойца - батальонов "Днепр-1", "Донбасс" и "Свитязь".

Точных данных о погибших и взятых в плен украинцах под Иловайском нет.

Кроме этого, Министерство внутренних дел и Национальная Гвардия готовит списки к награждению для бойцов участвовавших в операции по освобождению Иловайска.