Штайнмайер предостерег РФ от аннексии сухопутного коридора в Крым

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от возможности захвата Россией территорий на юго-востоке Украины для обеспечения сухопутного доступа к Крыму.

Об этом пишет DW.

В опубликованном в понедельник, 1 сентября, в интервью газете Märkische Allgemeine немецкий дипломат не исключил новой попытки аннексии со стороны России из-за того, что добраться до Крыма можно только по морю или по воздуху.

По словам Штайнмайера, "российские сухопутные коридоры так же противоречили бы международному праву и были бы достойными порицания, как и присоединение Россией Крыма".

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При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация на Юго-Востоке Украины резко обострилась и вышла из-под контроля. Он также добавил, что существует угроза "прямой военной конфронтации между Украиной и Россией". Этим Штайнмайер пояснил решение Евросоюза усилить экономическое и политическое давление на Россию.