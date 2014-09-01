Штайнмайер предостерег РФ от аннексии сухопутного коридора в Крым
Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не исключает российского захвата украинских земель и сухопутного доступа в Крым. Он считает реальной угрозу прямого военного конфликта России и Украины.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от возможности захвата Россией территорий на юго-востоке Украины для обеспечения сухопутного доступа к Крыму.
Об этом пишет DW.
В опубликованном в понедельник, 1 сентября, в интервью газете Märkische Allgemeine немецкий дипломат не исключил новой попытки аннексии со стороны России из-за того, что добраться до Крыма можно только по морю или по воздуху.
По словам Штайнмайера, "российские сухопутные коридоры так же противоречили бы международному праву и были бы достойными порицания, как и присоединение Россией Крыма".
Читайте такжеМеркель: Германия не будет поставлять оружие в Украину
При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация на Юго-Востоке Украины резко обострилась и вышла из-под контроля. Он также добавил, что существует угроза "прямой военной конфронтации между Украиной и Россией". Этим Штайнмайер пояснил решение Евросоюза усилить экономическое и политическое давление на Россию.