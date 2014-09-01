Из подбитых возле Мариуполя катеров береговой охраны спаслись семь пограничников - СМИ

Как сообщает мариупольский сайт 0629, после атаки в городские больницы доставили 7 раненых пограничников. Два человека с ожогами, остальные с различными травмами. Тяжелых нет. Информации о погибших пока нет, двое пропали без вести.

Как известно, в воскресенье в море недалеко от Мариуполя обстреляли 2 катера береговой охраны.

Ранее СНБО неоднократно сообщало о нарушении воздушного пространства Украины на востоке вертолетами и самолетами вооруженных сил РФ, которые порой заходили до 50 км вглубь украинской территории.

Как сообщали СМИ, катера могли разбомбить вертолеты. Такие выводы можно сделать из видео обстрела, которое распространили в сети очевидцы. На видео видно, как к катерам приближаются два летательных аппарата, после чего на судах происходят взрывы.

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Судя из высоты и траектории полета летательных аппаратов, это могли быть боевые вертолеты.

В то же время, российские СМИ собщили со ссылкой на приблеженные к террористам источники, что это именно боевики подбили катера.