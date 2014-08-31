Катера береговой охраны возле Мариуполя могли разбомбить вертолеты - СМИ

Такие выводы можно сделать из видео обстрела, которое распространили в сети очевидцы, пишет Украинская правда.

На видео видно (1:00 мин.), как к катерам приближаются два летательных аппарата, после чего на судах происходят взрывы.

Судя из высоты и траектории полета летательных аппаратов, это могли быть боевые вертолеты.

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В то же время, российские СМИ собщили со ссылкой на приближенные к террористам СМИ, что это именно боевики подбили катера.

Как сообщает местное издание, "0629", после атаки в городскую больницу доставили уже 6 раненых пограничников.

Информации о погибших пока нет.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в море недалеко от Мариуполя обстреляли 2 катера береговой охраны.