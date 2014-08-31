Катера береговой охраны возле Мариуполя могли разбомбить вертолеты - СМИ
Два катера береговой охраны, которые расстреляли в воскресенье возле Мариуполя, могли разбомбить вертолеты.
Такие выводы можно сделать из видео обстрела, которое распространили в сети очевидцы, пишет Украинская правда.
На видео видно (1:00 мин.), как к катерам приближаются два летательных аппарата, после чего на судах происходят взрывы.
Судя из высоты и траектории полета летательных аппаратов, это могли быть боевые вертолеты.
Читайте такжеВ Азовском море обстреляли 2 катера пограничников - СМИ
В то же время, российские СМИ собщили со ссылкой на приближенные к террористам СМИ, что это именно боевики подбили катера.
Как сообщает местное издание, "0629", после атаки в городскую больницу доставили уже 6 раненых пограничников.
Информации о погибших пока нет.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье в море недалеко от Мариуполя обстреляли 2 катера береговой охраны.