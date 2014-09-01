Из окружения под Иловайском вышли еще 84 бойца АТО
00:23, 01 сентября 2014Политика
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Из окружения под Иловайском вышли 84 бойца батальонов "Днепр-1", "Донбасс" и "Свитязь"
REUTERS
Об этом сообщил в "Фейсбуке" сообщил советник министра МВД Антон Геращенко со ссылкой на комбата "Донбасса" Семена Семенченко.
"Только что из окружения под Иловайском вышли еще 69 бойцов батальона Донбасс!
В том числе все 4 девушки - бойца.
Также вышли из окружения еще 11 бойцов спец батальона МВД "Свитязь" и 4 бойца батальона спецбатальона МВД "Днепр-1"", - написал он.
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По словам Геращенко, в понедельник планируют опубликовать списки тех бойцов, которые пока что не вышли из окружения.
"Будем выяснять судьбу каждого, чья судьба пока не известна", - сообщил Антон Геращенко
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