В Меджлисе объяснили попытки сотрудничества с оккупантами и их провал

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов.

"В последнее время часто слышу что-то вроде: "Вот не могу понять - сначала Меджлис призвал не участвовать в референдуме, потом решил делегировать своих представителей во власть, теперь опять призывает не участвовать в выборах..." Меня самого, как и некоторых моих коллег, все пытаются уличить в изменчивости позиции", - написал он в Facebook.

Джелялов считает, что решения Меджлиса диктовались логикой политического момента, в частности, попытки коллаборации с оккупантами были вызваны заботой о своем народе, представители которого пребывали под постоянной угрозой со стороны властей.

"Хочу напомнить, особенно тем, кто не знает, что первое время, когда наши мужчины и ребята дежурили ночами, оберегая покой своих семей и соседей, члены местных, региональных и Миллий Меджлиса неофициально контактировали с представителями нового правительства и "самообороны", и благодаря этим контактам, многих возможных и уже назревавших конфликтов удалось избежать", написал Джелялов.

Читайте такжеИз Меджлиса исключили тех, кто сотрудничает с "властью" КрымаОднако власти полность проигнорировали попытки контакта со стороны крымских татар.

"Из предложенных нами более 30 кандидатур в центральные исполнительные органы власти не назначена ни одна, более того, увольняется вице-премьер, который сделал очень много для налаживания политического диалога и у него почти получилось ...... Потом было 3 мая, 18 мая, 26 июня, 5 июля, 23 августа, суды, обыски... Мне трудно назвать, сколько договоренностей было сорвано, отнюдь не по нашей вине", - написал он.

Отказ татар от участия в "выборах" это всего лишь логическое завершение цепи этих событий, считает Джелялов.

Читайте такжеBBC: В Крыму запретили митинг в честь Дня памяти жертв сталинизма и нацизма"Нам не оставили иной, без жестких последствий, формы выражения своего отношения к тому, что делала и делает крымская власть по отношению к коллективным правам крымских татар. Тем более, что даже большинство из тех, кто со слепой готовностью последовал и следует за обещаниями власти, оказались у разбитого корыта, с медалями "за возвращение Крыма", - завершил политик.