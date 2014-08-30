ЦИК зарегистрировала инициативу ”Батькивщины” относительно референдума о вступлении Украины в НАТО
20:25, 30 августа 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала сообщение партии ”Батькивщина” о проведении собрания граждан относительно всеукраинского референдума по вступлению Украины в НАТО.
Инициативу о референдуме по НАТО официально зарегистрировано / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «согласно законодательству, это является первым шагом для проведения референдума по народной инициативе».
Согласно сообщению, собрание граждан состоятся в пятницу, 5 сентября.
Ранее лидер партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила намерена организовать скорейший сбор необходимых подписей с тем, чтобы референдум относительно вступления в НАТО состоялся одновременно с досрочными парламентскими выборами 26 октября.
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