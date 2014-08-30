ЦИК зарегистрировала инициативу ”Батькивщины” относительно референдума о вступлении Украины в НАТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «согласно законодательству, это является первым шагом для проведения референдума по народной инициативе».

Согласно сообщению, собрание граждан состоятся в пятницу, 5 сентября.

Ранее лидер партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила намерена организовать скорейший сбор необходимых подписей с тем, чтобы референдум относительно вступления в НАТО состоялся одновременно с досрочными парламентскими выборами 26 октября.