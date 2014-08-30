“Батькивщина” инициирует проведение референдума о вступлении Украины в НАТО в день выборов в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко.

После того, отметила она, согласно закону “О всеукраинском референдуме” члены партии начнут собирать 3 млн подписей граждан, которые нужны для того, чтобы вынести соответствующий вопрос на референдум.Читайте такжеРасмуссен: Украина может стать членом НАТО

Тимошенко выразила убеждение, что Украина должна стать неотъемлемой частью коллективной системы безопасности и обороны НАТО.

“Я обращаюсь сейчас к президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады, к депутатам, к народу Украины поддержать нас в нашем стремлении успеть провести все необходимые законодательные процедуры для того, чтобы референдум о вступлении в НАТО прошел именно в день досрочных выборов (в Верховную Раду 26 октября)”, - сказала она.

Тимошенко убеждена, что вступление Украины в НАТО раз и навсегда закроет возможность России совершать какие-либо агрессивные действий в отношении Украины.

Тимошенко также напомнила, что накануне генеральный секретарь НАТО заявил, что двери альянса для Украины открыты, и выразила убеждение, что сегодня народ консолидирован относительно того, что Украина должна стать членом НАТО.

“Но согласно порядку, который действует относительно вступления, обязательно проведение общеукраинского референдума для того, чтобы народ определился, готовы ли мы стать членами НАТО”, - сказала лидер партии.Читайте такжеВ Украине стартовала избирательная кампания в Верховную Раду

Таким образом, заметила Тимошенко, «Батькивщина» приняла решение о том, чтобы с сегодняшнего дня начать все необходимые процедуры для проведения референдума о вступлении в НАТО в день досрочных парламентских выборов.

Она добавила, что сегодня партия передаст в ЦИК специальную заявку с уведомлением о проведении 5 сентября инициативного собрания граждан.