Турция пообещала проверить, почему ее суда и самолеты посещают оккупированный Крым

Об этом он сообщил Крым.Реалии.

По информации Джемилева, находясь в Турции на церемонии инаугурации президента, в четверг 28 августа, ему удалось встретиться с представителями турецкого правительства.

«Я обсуждал вопрос того, что турецкие самолеты, по-прежнему, садятся в Симферополе. Хотя это запрещено в связи российской оккупацией. Украинские власти не давали на это разрешения. Мне сказали профильные чиновники, что по документам это турецкое авиасообщение значится как «Анапа – Стамбул». Мне пообещали проверить, действительно ли эти самолеты садятся в Симферополе», – рассказал он.

Кроме того, Джемилев обратил внимание представителей турецких властей на то, что в крымские порты, по-прежнему заходят турецкие суда.

Читайте также"Первый международный" авиарейс Стамбул-Симферополь прилетел из российской Анапы«Я назвал несколько турецких кораблей, которые в последнее время заходили в крымские порты. Но мне сказали, что они давно проданы русским и ответственности за них Турция не несет. Оказывается, на этих судах не поменяли маркировку, они продолжают ходить как турецкие. Так мне сообщили», – сказал он.

Напомним, в четверг 28 августа, Мустафа Джемилев представлял украинскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Изначально возглавлять ее должен был президент Украины Петр Порошенко. Однако он вынужден был отменить свое участие из-за обострения ситуации на Донбассе. В связи с этим полномочия представлять Украину на церемонии Порошенко передал Джемилеву.