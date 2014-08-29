В районе аэропорта в Луганске боевики обстреляли колонну сил АТО, есть раненые - Тымчук

В зоне АТО террористы продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В частности продолжаются обстрелы позиций сил АТО:

- из минометов дважды обстреляны позиции близ н.п. Червоная Поляна, блокпосты в районе н.п.Георгиевка, Станица Луганская, на протяжении почти четырех часов продолжались минометные обстрелы блокпостов близ н.п.Лутугино и Герасимовка.

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- террористами совершена попытка наступления на опорный пункт сил АТО в районе н.п.Дебальцево. Атака отбита.

- из БМ-21 «Град» обстреляны позиции сил АТО близ н.п.Малониколаевка.

- в районе аэропорта в Луганске обстреляна колонна сил АТО. По предварительным данным, есть раненые, выведено из строя 4 ед. техники.