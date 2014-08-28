В зоне АТО резко усложнилась ситуация - Тымчук

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил на свой странице в Facebook.

Он отметил, что «Россия перешла от бессистемной помощи боевикам живой силой и оружием к проведению спланированных вместе с террористами широкомасштабных операций. Россияне в тесном взаимодействии с террористами стремятся одним махом увеличить территорию, подконтрольную «ДНР», в разы. И если в районе Новоазовска, несмотря на все проблемы, ситуация не катастрофическая, то под Амвросиевкой (где, кстати, уже оборудован командный пункт российской БТГ) картина сложнее.

Читайте такжеВ "ДНР" открыто признали, что на стороне террористов воюют российские военныеЕсли эти ребята не получат по зубам в ближайшие часы, все успехи сил АТО в Донецкой области за последние недели могут быть просто снивелированы, и придется начинать все сначала. Учитывая, что Путин уже не очень стесняется бросать сюда свои войска, возвращение утраченных позиций может стоить намного дороже, чем их взятие в первый раз».

Читайте такжеРоссийский военный рассказал, как его часть вооружала террористов (видео)По данным Тымчука, «этот сценарий широкомасштабного (но, как и ранее, не признанного Кремлем) российского вторжения уже запускался в середине июля, когда его на старте внезапно прервало крушение «Боинга». В настоящее время Путин продолжил реализацию этого плана».

Тымчук отметил, что «штаб АТО принимает меры для спасения ситуации на юге и на направлении Амвросиевка-Иловайск».

Читайте такжеПосол США: Россия перебросила на Донбасс новейшие системы ПВО«Сюда, наконец, прибывает подкрепление. В Иловайске наши ребята удерживают часть города и подъездные пути, а также высоты на окраинах. Продолжается зачистка н.п. Иллирия, Малониколаевка и Родаково. Наши войска удерживают позиции в районе н.п. Хрящеватое и Новосветловка, Саур-Могилы», - пишет он.